Фанера бакелитовая
Фанера бакелитовая 19
Бакелизированная фанера ФБС/ФБВ по своим эксплуатационным свойствам имеет большое сходство с обычным железным листом. Данная плита характеризуется высокой устойчивостью к негативному воздействию факторов окружающей среды. Поэтому мы предлагаем купить бакелизированную (бакелитовую) фанеру в Челябинске в нашей компании, чтобы использовать ее в качестве основного строительного материала.
Особенности бакелитовой фанеры ФБВ, ФБС
Бакелитовая фанера надежно защищена от влияния огня, воды, температурных перепадов и пр. При этом эксплуатационные качества материала сохраняются на протяжении 10-15 лет.
В ассортименте нашей компании имеются все сорта фанеры ФБВ и ФБС, которые могут потребоваться вам. Данные виды различаются между собой тем, что наружный слой ФБС пропитывается фенолформальдегидной водорастворимой смолой, а ФБВ – спирторастворимой. На внутренние слои первого вида смола наносится, а второго – нет.
Прочность ламинированной плиты приравнивается к показателю толстого стального листа. Температурный эксплуатационный диапазон составляет -50˚С – +50˚С. Такие свойства делают материал универсальным. Он может использоваться во многих отраслях, помимо строительной. Наиболее распространенными размерами листов считаются 1500х3000 мм и 2440х1220 мм.
Преимущества и недостатки
Неоспоримыми плюсами такой влагостойкой фанеры принято считать:
- по прочностным характеристикам приближается к щебню и керамзитобетону;
- способность выдерживать воздействие предельно высоких температур (350˚С) – при достижении этого значения полотно обугливается, но не горит;
- устойчивость к процессам коррозии после взаимодействия со щелочными растворами, слабыми кислотами и смазочными смесями;
- технологический процесс изготовления продукции считается экологически безопасным;
- износоустойчивость материала, продлевающая его эксплуатационный срок.
Единственным недостатком остается высокая цена товара, но у нас клиенты смогут заказать качественную продукцию на выгодных условиях.
Применение
Наша компания предлагает бакелизированную фанеру ФБС и ФБВ по лучшей цене в Челябинске. Строительный продукт используется в авиастроении и судостроении, для конструирования лодок, суден и яхт. Плита является основным расходным сырьем при производстве элементов для отделки плавательных суден. Также бакелизированная фанера применяется в мебельном производстве за счет своей повышенной прочности.
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