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Фанера бакелитовая

Фанера бакелитовая

Фанера бакелитовая 19

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6ММ
6ММ
Толщина: 6 мм Смотреть все
Фанера березовая бакелизированная ФБС 6мм Е1 2440х1220мм
6 мм
2440х1220 мм
ФБС
4 050 ₽/лист
476 шт. в Челябинске
Фанера березовая бакелизированная ФБВ 6мм Е1 2440х1220мм
6 мм
2440х1220 мм
ФБВ
9ММ
9ММ
Толщина: 9 мм Смотреть все
Фанера березовая бакелизированная ФБВ 9мм E1 2440х1220мм
9 мм
2440х1220 мм
ФБВ
3 332 ₽/лист
457 шт. в Челябинске
Фанера березовая бакелизированная ФБС 9мм Е1 2440х1220мм
9 мм
2440х1220 мм
ФБС
10ММ
10ММ
Толщина: 10 мм Смотреть все
Фанера березовая бакелизированная ФБС 10мм Е1 2440х1220мм
10 мм
2440х1220 мм
ФБС
5 696 ₽/лист
479 шт. в Челябинске
Фанера березовая бакелизированная ФБС 10мм Е1 2500х1250мм
10 мм
2500х1250 мм
ФБС
6 039 ₽/лист
520 шт. в Челябинске
12ММ
12ММ
Толщина: 12 мм Смотреть все
Фанера березовая бакелизированная ФБВ 12мм Е1 2440х1220мм
12 мм
2440х1220 мм
ФБВ
Фанера березовая бакелизированная ФБС 12мм Е1 2440х1220мм
12 мм
2440х1220 мм
ФБС
4 477 ₽/лист
537 шт. в Челябинске
15ММ
15ММ
Толщина: 15 мм Смотреть все
Фанера березовая бакелизированная ФБВ 15мм Е1 2440х1220мм
15 мм
2440х1220 мм
ФБВ
Фанера березовая бакелизированная ФБС 15мм Е1 2440х1220мм
15 мм
2440х1220 мм
ФБС
18ММ
18ММ
Толщина: 18 мм Смотреть все
Фанера березовая бакелизированная ФБС 18мм Е1 2440х1220мм
18 мм
2440х1220 мм
ФБС
7 661 ₽/лист
490 шт. в Челябинске
Фанера березовая бакелизированная ФБВ 18мм Е1 2440х1220мм
18 мм
2440х1220 мм
ФБВ
Фанера березовая бакелизированная ФБС 18мм Е1 2500х1250мм
18 мм
2500х1250 мм
ФБС
7 402 ₽/лист
534 шт. в Челябинске
21ММ
21ММ
Толщина: 21 мм Смотреть все
Фанера березовая бакелизированная ФБВ 21мм Е1 2440х1220мм
21 мм
2440х1220 мм
ФБВ
Фанера березовая бакелизированная ФБС 21мм Е1 2440х1220мм
21 мм
2440х1220 мм
ФБС
27ММ
27ММ
Толщина: 27 мм Смотреть все
Фанера березовая бакелизированная ФБВ 27мм Е1 2440х1220мм
27 мм
2440х1220 мм
ФБВ
Фанера березовая бакелизированная ФБС 27мм Е1 2440х1220мм
27 мм
2440х1220 мм
ФБС
30ММ
30ММ
Толщина: 30 мм Смотреть все
Фанера березовая бакелизированная ФБВ 30мм Е1 2440х1220мм
30 мм
2440х1220 мм
ФБВ
Фанера березовая бакелизированная ФБС 30мм Е1 2440х1220мм
30 мм
2440х1220 мм
ФБС

Бакелизированная фанера ФБС/ФБВ по своим эксплуатационным свойствам имеет большое сходство с обычным железным листом. Данная плита характеризуется высокой устойчивостью к негативному воздействию факторов окружающей среды. Поэтому мы предлагаем купить бакелизированную (бакелитовую) фанеру в Челябинске в нашей компании, чтобы использовать ее в качестве основного строительного материала.

бакелизированная фанера

Особенности бакелитовой фанеры ФБВ, ФБС 

Бакелитовая фанера надежно защищена от влияния огня, воды, температурных перепадов и пр. При этом эксплуатационные качества материала сохраняются на протяжении 10-15 лет. 

В ассортименте нашей компании имеются все сорта фанеры ФБВ и ФБС, которые могут потребоваться вам. Данные виды различаются между собой тем, что наружный слой ФБС пропитывается фенолформальдегидной водорастворимой смолой, а ФБВ – спирторастворимой. На внутренние слои первого вида смола наносится, а второго – нет.

Прочность ламинированной плиты приравнивается к показателю толстого стального листа. Температурный эксплуатационный диапазон составляет -50˚С – +50˚С. Такие свойства делают материал универсальным. Он может использоваться во многих отраслях, помимо строительной. Наиболее распространенными размерами листов считаются 1500х3000 мм и 2440х1220 мм.

Преимущества и недостатки

Неоспоримыми плюсами такой влагостойкой фанеры принято считать:

  • по прочностным характеристикам приближается к щебню и керамзитобетону;
  • способность выдерживать воздействие предельно высоких температур (350˚С) – при достижении этого значения полотно обугливается, но не горит;
  • устойчивость к процессам коррозии после взаимодействия со щелочными растворами, слабыми кислотами и смазочными смесями;
  • технологический процесс изготовления продукции считается экологически безопасным;
  • износоустойчивость материала, продлевающая его эксплуатационный срок.

Единственным недостатком остается высокая цена товара, но у нас клиенты смогут заказать качественную продукцию на выгодных условиях.

фанера бакелитовая

Применение

Наша компания предлагает бакелизированную фанеру ФБС и ФБВ по лучшей цене в Челябинске. Строительный продукт используется в авиастроении и судостроении, для конструирования лодок, суден и яхт. Плита является основным расходным сырьем при производстве элементов для отделки плавательных суден. Также бакелизированная фанера применяется в мебельном производстве за счет своей повышенной прочности.

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*Данный материал находится в резерве у наших менеджеров и возможно есть шанс её оттуда забрать специально под Ваш заказ.