Фанера бакелитовая 19

Особенности бакелитовой фанеры ФБВ, ФБС

Бакелитовая фанера надежно защищена от влияния огня, воды, температурных перепадов и пр. При этом эксплуатационные качества материала сохраняются на протяжении 10-15 лет.

В ассортименте нашей компании имеются все сорта фанеры ФБВ и ФБС, которые могут потребоваться вам. Данные виды различаются между собой тем, что наружный слой ФБС пропитывается фенолформальдегидной водорастворимой смолой, а ФБВ – спирторастворимой. На внутренние слои первого вида смола наносится, а второго – нет.

Прочность ламинированной плиты приравнивается к показателю толстого стального листа. Температурный эксплуатационный диапазон составляет -50˚С – +50˚С. Такие свойства делают материал универсальным. Он может использоваться во многих отраслях, помимо строительной. Наиболее распространенными размерами листов считаются 1500х3000 мм и 2440х1220 мм.